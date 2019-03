Dodental ingestorte goudmijn Indonesië loopt op naar 9

Het officiële dodental als gevolg van het instorten van een illegale goudmijn op het Indonesische eiland Sulawesi vorige week dinsdag is opgelopen naar negen. Een woordvoerder van de Indonesische rampenbestrijdingsdienst zei maandag volgens persbureau AP dat in totaal mogelijk wel honderd mensen zijn vast komen te zitten of zijn bedolven, maar dat het onmogelijk is een precieze schatting te maken van het aantal mensen dat werkzaam was in de illegale mijn.

Veel van de kompels kwamen uit andere gebieden, dus ook via familieleden is het lastig te achterhalen wie zich op het moment van instorten in de goudmijn in het Bolaang Mongondow-district bevond. De mijn stortte volgens de autoriteiten in doordat er te veel mijngaten waren gegraven en grote hoeveelheden aarde verschoven.

Afgelegen gebied

De reddingswerkzaamheden in het gebied worden nog doorgezet, nu ook met zwaarder materieel. De mijn ligt in afgelegen gebied en was lange tijd moeilijk bereikbaar. Vooralsnog zijn negentien mijnwerkers gered.

Indonesië kent veel illegale mijnen, zo ook in dit gebied op Sulawesi. Vorig jaar kwamen vijf mensen om toen een van de ongeveer tien mijnen in de regio na hevige regenval instortte.