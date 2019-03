Derde onderzoek naar Trumps wetsovertredingen

‘Klaar? Af!’ Onder die kop meldde The Huffington Post maandag het nieuws dat de justitiecommissie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden 81 dagvaardingen heeft verstuurd naar familie, zakenrelaties en politieke adviseurs van Donald Trump. Daarmee komt een inmiddels derde breed onderzoek naar mogelijke wetsovertredingen van de president op stoom.

Voorzitter Jerrold Nadler van de justitiecommissie, Democratisch afgevaardigde uit New York, maakte maandag de aangeschreven lijst met namen van mensen en organisaties openbaar. Hij zei dat het doel van het onderzoek van zijn commissie zal zijn „de vermeende belemmering van de rechtsgang, corruptie en ander machtsmisbruik van president Trump, zijn relaties en leden van zijn regering”.

De commissie werpt het net wijd uit. De dagvaardingen voor WikiLeaks, Cambridge Analytica, de onder meer wegens geweld en fraude veroordeelde vastgoedhandelaar Felix Sater en Trumps campagnemedewerker George Papadopoulos wijzen op een onderzoek naar samenzwering met de Russische overheid om de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Sater was betrokken bij het bouwproject voor een Trump Tower in Moskou. Papadopoulos zocht tijdens de campagne contact met hooggeplaatste Russen.

Het oproepen van onder meer roddelbladenuitgever David Pecker en diens rechterhand Dylan Howard, van oud-minister Jeff Sessions van Justitie en van Trumps advocaat Jay Sekulow lijkt te wijzen op onderzoek naar de mogelijkheid dat Trump het Congres of justitie heeft geprobeerd te belemmeren hun werk te doen. De namen van onder meer Allen Weisselberg, lang de financiële topman van Trumps bedrijf, en van Tom Barrack, die Trumps inauguratie organiseerde en daarvoor ruim 100 miljoen dollar inzamelde , wijzen op onderzoek naar financiële malversaties.

Profijt van verhoor Cohen

Naar al deze mogelijke misdrijven zijn al onderzoeken gaande, van speciaal aanklager Robert Mueller, wiens eindrapport deze maand wordt verwacht, en van het openbaar ministerie in New York. De justitiecommissie lijkt te hebben gewacht tot en geprofiteerd van het verhoor van Trumps voormalige advocaat Michael Cohen. Die vertelde woensdag aan de toezichtcommissie van het Huis onder meer dat advocaat Sekulow een verklaring van Cohen had aangepast over de bouw van de Trump Tower in Moskou.

Cohen maakte enkele prikkelende opmerkingen over de wijze waarop Trump geregeld zijn inkomsten op papier manipuleerde. Hij waardeerde ze op om rijker te lijken op Forbes’ lijst van gefortuneerden. Maar belangrijker is dat Trump zijn bezit afwaardeerde om minder belasting te betalen. Cohen zei vorige week tegen het Huis dat Trump hem een belastingteruggave liet zien van 10 miljoen dollar. „Hij zei dat-ie niet kon geloven hoe stom de overheid was, dat ze ‘iemand als hij’ zo veel geld teruggaf.”