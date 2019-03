De nieuwe smartphonemode: veel lenzen, meer scherm

Waarom zou je een nieuwe telefoon kopen als die van jou het na drie jaar nog prima doet? Fabrikanten halen alles uit de kast om de vastgelopen smartphonemarkt weer uit het slop te trekken. Op de telecombeurs MWC (voorheen Mobile World Congress), die vorige week in Barcelona werd gehouden, werden de toestellen getoond die vanaf dit voorjaar in de winkel liggen. Wat zijn de trends?

1. Nog meer lenzen

Alsof je oog in oog staat met een spin, zo kijk je in de achterkant van de Nokia 9 PureView. Foto’s van dit toestel worden door maar liefst zes sensoren vastgelegd: drie monochrome en twee kleurensensoren, met nog eens een extra dieptesensor.

De samengestelde foto van de Nokia 9 PureView (599 euro) is 60 tot 240 megapixel groot en wordt dan teruggerekend tot een 12 megapixel foto. Je kunt achteraf nog het diepte-effect veranderen.

Met meer lenzen kun je makkelijker variëren in beelduitsnede, zonder pixels te verliezen als je digitaal inzoomt. Samen met de lenzen aan de voorkant telt een high-end smartphone al snel aan vijf of zes verschillende ‘ogen’.

Samsungs Galaxy S10 (vanaf 749 euro) heeft drie lenzen aan de achterkant: groothoeklens, een extra wijde groothoeklens en een telelens. Ook betaalbare modellen van Xiaomi en Sony hebben drie lenzen op de achterzijde. De Chinese fabrikant Oppo gooit het over een andere boeg. Een telefoon is te plat om een zoomlens te plaatsen, maar Oppo toonde een prototype waarbij het optische systeem overdwars in het toestel zit. 10x optische zoom vergt wel een stille hand en goede beeldstabilisatie.

2. Flexibele schermen

De opvouwbare telefoon is terug van weggeweest. Nu met een flexibel scherm dat je dubbel kunt vouwen of in kunt klappen. Huawei toonde in Barcelona de Mate X, die een aan de buitenkant gevouwen scherm heeft dat doorloopt tot aan de achterzijde. Als een vuistvol pixels, met maar één klein randje dat niet uit beeldscherm bestaat. In uitgevouwen toestand heeft de Mate X een bijna vierkant scherm van 8 inch.

Samsung toonde de Galaxy Fold, met een opvouwbaar scherm van 7,3 inch aan de binnenkant. In dichtgeklapte staat gebruik je een tweede, kleiner scherm van 4,6 inch.

Flexibele schermen ogen indrukwekkend, maar het cruciale element van de vouwbare telefoons wordt de software: hoe gaat die gebruikmaken van het extra schermoppervlak zodra je wisselt van een klein naar een groot scherm? Samsung denkt dat je op het opengeklapte scherm meer mogelijkheden voor multitasking hebt: je kunt drie apps tegelijk gebruiken.

Helaas waren de telefoons van Samsung en Huawei niet daadwerkelijk uit te proberen: het zijn nog preproductiemodellen die blijkbaar te gevoelig zijn om door duizenden beursbezoekers betast te worden. Je ziet bij Huawei bijvoorbeeld nog een lichte zweem op de plek waar het scherm doorbuigt. Die kwetsbaarheid is iets om rekening mee te houden als je tweeduizend euro voor deze toestellen moet betalen.

LG biedt een alternatief: de V50 (prijs niet bekend) met een optioneel extra scherm in een beschermhoesje. En wat moet je met twee beeldschermen op één telefoon? Volgens LG is het ideaal om meerdere tv-kanalen tegelijk te bekijken of het onderste scherm als een controller voor een spelletje gebruiken.

3. Vingerafdruk in het scherm

De vingerafdrukscanner is geen aparte knop meer, maar zit verwerkt in het scherm. Dat zat al bijvoorbeeld in de OnePLus 6T, en nu ook in de Samsung Galaxy S10. Het werkt veel beter dan die knop aan de achterzijde van het toestel waar je op de tast naar moet zoeken.

4. 5G, vanaf 2020

Vrijwel alle fabrikanten kondigen telefoons aan met 5G modems. Die kunnen straks gebruik maken van de snelle nieuwe generatie mobiele netwerken. De toepasbaarheid in Nederland is nog nihil. Op zijn vroegst in 2020 komt het eerste 5G-netwerk in de lucht en dat zal alleen gebruik maken van de 700 MHz band. Die biedt voor een smartphonegebruiker weinig extra snelheid ten opzichte van de bestaande 4G-netten.