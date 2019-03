Concert R. Kelly in Amsterdam gaat definitief niet door

Het geplande optreden van zanger R. Kelly op 20 april in The Box in Amsterdam gaat niet door. Dat meldt concertorganisator J. Noah Entertainment maandag volgens persbureau ANP. Concertgangers die een kaartje hadden gekocht, krijgen hun geld terug.

Tegen Kelly loopt momenteel een rechtszaak in de Verenigde Staten. Hij wordt verdacht van het misbruiken van vier vrouwen, onder wie drie minderjarigen.

De organisator laat weten dat die het concert al eerder wilde annuleren, maar dat dit vanwege contractuele redenen niet kon. “Na de juridische ontwikkelingen die onlangs hebben plaatsgevonden omtrent R. Kelly is dit nu wel mogelijk, zijn paspoort is ingenomen en hierdoor kan hij zijn tour niet laten plaatsvinden. Dit geeft ons de mogelijkheid om het contract met R. Kelly te ontbinden”, laat J. Noah Entertainment weten in een statement.

Documentaire

Begin januari raakte R. Kelly (52) opnieuw in opspraak vanwege de documentairereeks Surviving R. Kelly. Daarin vertellen ruim vijftig vrouwen dat ze seksueel zijn misbruikt door Kelly.

Na de uitzending openden aanklagers in de Amerikaanse staten Georgia en Illinois strafrechtelijke onderzoeken naar de muzikant. In de nasleep van Surviving R. Kelly werd de zanger door zijn platenlabel Sony aan de kant gezet.

Eind februari gaf Kelly zichzelf aan bij de politie in Chicago. Als de zanger schuldig wordt bevonden, hangt hem een straf van drie tot zeven jaar boven het hoofd. Sommige van de zaken waarvoor R. Kelly nu is aangeklaagd gaan terug tot 1998.