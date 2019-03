Code geel: hinder voor lucht- en wegverkeer

Stormachtig weer zorgt maandagochtend in het land voor overlast. Het KNMI heeft voor heel Nederland code geel afgegeven vanwege zware windstoten. Die zijn tussen de 75 en 90 kilometer per uur.

Vanwege die weersverwachting besloot luchtvaartmaatschappij KLM zondagavond al om preventief 72 vluchten te schrappen, 36 heen- en terugreizen naar Europese bestemmingen, van of naar Schiphol. KLM houdt de weersomstandigheden verder in de gaten om te bepalen of meer vluchten moeten worden geschrapt, zegt een woordvoerder.

KLM is de enige maatschappij die preventief vluchten heeft geschrapt op de luchthaven, laat een woordvoerder van Schiphol weten: “Er zijn maandagochtend geen andere annuleringen bijgekomen. We hebben wel vertragingen vanwege het weer. Daar hebben sommige reizigers nu last van.”

Op de weg gewaaid

Op de weg heeft het onstuimige weer op enkele plekken voor overlast gezorgd. Zo werd op de A27 richting Breda het dak van een vrachtwagentrailer geblazen. Op de A29 zijn bomen op de weg gewaaid, waardoor de rechterrijstrook moest worden gesloten. Op de A58 bij Middelburg-Oost viel een verkeersbord om. De incidenten leidden tot files, maar volgens Rijkswaterstaat bleven echte verkeersproblemen uit in de ochtendspits.

Onstuimige ochtend - met hier en daar wat windhinder - zonder grote verkeersproblemen. Al blijft het natuurlijk wel opletten, wind haalt soms nog flink uit. #ochtendspits #codegeel pic.twitter.com/ZptrWHBBcy — Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) 4 maart 2019

Steiger Nijmegen valt om

Vanuit meerdere steden komen ook meldingen van overlast door de wind. In Nijmegen viel een honderd meter lange bouwsteiger om, meldt Omroep Gelderland. De straat waar de steiger stond, tegen meerdere gevels aan, is geblokkeerd en er is schade aan auto’s. Volgens de veiligheidsregio is er “een enorme ravage”, maar vielen er geen gewonden omdat de aannemer er op tijd voor zorgde dat arbeiders de steiger hadden verlaten.

Verder in het zuiden van het land veroorzaakt het weer problemen voor carnavalsvieringen. Op maandag zijn in veel steden de grote optochten gepland, maar door de harde windstoten kan dat gevaarlijk zijn voor de praalwagens. In Macharen, Oijen en Overlangel zijn de optochten daarom afgelast, in ieder geval in de ochtend. De gemeente Oss bekijkt of de optocht wel door kan gaan in de middag.

De waarschuwing van het KNMI is voor de hele ochtend afgegeven. Naar verwachting is er ‘s middags nog harde wind in het noorden van het land, maandagavond nemen de windstoten waarschijnlijk weer af in sterkte.

Correctie (4 maart 2019): in een eerdere versie van dit artikel werd gesproken van een honderd meter hoge bouwsteiger. Dit moet een honderd meter lange bouwsteiger zijn en is hierboven aangepast.