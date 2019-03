Centrumrechtse oppositiepartij wint verkiezingen Estland

De oppositiepartij Liberale Hervorming heeft de parlementsverkiezingen van Estland gewonnen. Met 28,8 procent van de stemmen versloeg Liberale Hervorming de regerende Centrumpartij van premier Jüri Ratas, die 23 procent van de stemmen binnenhaalde en tweede werd. Dat meldt persbureau Reuters.

Mogelijk wordt oppositieleider Kaja Kallas de eerste vrouwelijke premier van Estland. De 41-jarige jurist en voormalig Europees Parlementslid nam nog geen jaar geleden het stokje over als partijleider van Liberale Hervorming. Kallas en Ratas hebben al gezegd te willen onderhandelen over een gezamenlijke coalitie van de twee centrumpartijen, die van oudsher lijnrecht tegenover elkaar staan. Als dat lukt is het sinds 2003 dat de twee partijen samen regeren.

De rechtse partij EKRE zag haar stemmen sinds de vorige verkiezingen meer dan verdubbelen en kreeg nu bijna 18 procent van de stemmen binnen. Kallas heeft aangegeven dat een samenwerking met de rechtse partij EKRE voor haar geen optie is.

Belastingbeleid

De nieuwe premier krijgt de hervorming van het belastingstelsel als belangrijke klus. Zowel Liberale Hervorming als Centrumpartij hebben van oudsher een conservatief belastingbeleid aangehangen, maar de afgelopen jaren probeerde toenmalig premier Ratas het belastingstelsel juist progressiever te maken naar voorbeeld van buurlanden als Finland.

Daarnaast is de Centrumpartij traditioneel pro-Russisch, terwijl de Liberale Hervorming juist een pro-westers beleid aanhangt. Volgens analisten kan dat de coalitie-onderhandelingen tussen de partijen gaan bemoeilijken.