Beste aanstaande student, je hebt je de afgelopen maanden verdiept in een van de moeilijkste keuzes van je leven: wat ga je doen na de middelbare school? Je hebt open dagen bezocht, gesnuffeld en meegelopen, en misschien al een studie gekozen. Waarschijnlijk is dat níét de studie Nederlands. Maar het is goed om te weten dat de studie Nederlands veel meer biedt dan je de afgelopen jaren op school leerde . Vraag je je weleens af waarom Nederlands vaak lijkt op het Duits, maar soms ook op het Spaans? Wat de taal van Baudet kenmerkt, of hoe nieuwe woorden ontstaan? Dan ben je een neerlandicus in de dop. En zoek je een studie met uitzicht op interessant werk? Ook dan is Nederlands een prima keus. Talloze schrijvers, presentatoren en reclamemakers gingen je voor. Kies je voor een baan als docent Nederlands, dan heb je straks de werkgevers voor het uitkiezen. Een brede studie als neerlandistiek geeft je een goede startpositie. Er is niets mooiers dan je verdiepen in het instrument dat we allemaal bij onze geboorte hebben meegekregen en ons leven lang blijven ontwikkelen: de taal. De vragen die je daarover kunt stellen, en de verhalen die je erover kunt vertellen, raken nooit uitgeput. Er zijn vijf universiteiten in ons land die de bachelor Nederlandse taal en cultuur aanbieden. Inschrijven kan nog tot 1 mei. Wacht niet zo lang, doe het morgen!