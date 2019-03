As Soennah-moskee doet aangifte om pop profeet Mohammed

Het bestuur van de As Soennah-moskee gaat dinsdag aangifte doen tegen anti-islambeweging Pegida en enkele van haar leden. Dat bevestigt voorzitter Abdelhamed Taheri maandag na berichtgeving van Omroep West. Drie Pegida-leden plaatsten zondagochtend een pop en een spandoek met een kwetsende tekst bij de moskee.

De etalagepop moet profeet Mohammed voorstellen. De pop droeg een djellaba en een tulband. Voor zijn kruis was een babypop bevestigd. Op beelden is te zien dat op het bijbehorende spandoek de tekst “Profeet Mohammed kinderneuker” staat.

Volgens Taheri is het incident “heel ernstig voor moslims”. Hij stelt dat Pegida-leden “precies weten hoe ze moslims kunnen kwetsen en daar gretig gebruik van maken”. Hij wil aangifte doen tegen de daders en tegen Pegida zelf. Volgens Taheri maken zij zich schuldig aan doelbewust beledigen.

Met de aangifte hoopt het bestuur van de As Soennah-moskee een signaal af te geven:

“Er moet beter beleid komen om extreem-rechts de kop in te drukken in Nederland. Extreem-rechts is een groep die de samenleving ontwricht. Zij zouden net zo hard aangepakt moeten worden als bijvoorbeeld moslimextremisten.”