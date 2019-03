Als Trump je ‘rat’ noemt

Waar verjaarsfeestjes al niet goed voor zijn. „Heb je het slot gezien van de hoorzitting met Michael Cohen?” vroeg mijn schoonzoon. Het had grote indruk op hem gemaakt. Ik moest bekennen dat ik tot mijn spijt die hele hoorzitting met Cohen, Trumps gewezen fikser, door omstandigheden had moeten missen.

Fascinerend, inderdaad, zag ik een dag later op YouTube. Elijah Cummings, de Democratische voorzitter van de betreffende commissie in het Huis van Afgevaardigden, richt zich in zijn slotwoord rechtstreeks tot Cohen. Cummings is een 68-jarige kale, zwarte Amerikaan uit Baltimore, Maryland, met een astmatische hoest.

Hij klinkt hier als een bezorgde Martin Luther King die zijn door de Republikeinen belaagde zoon een hart onder de riem wil steken. „Ik weet niet waarom jou dit gebeurt”, zegt hij, „maar ik hoop dat een klein deel ervan ook het land beter zal maken.” Wat hij daarna zegt, geef ik omwille van het retorische effect in het Engels, zijn Engels, weer.

„Let me tell you the picture that really, really pained me. You were leaving the prison, you were leaving the courthouse, and, I guess it’s your daughter, had braces or something on. Man, that thing – man, that thing hurt me. As a father of two daughters, it hurt me. And I can imagine how it must feel for you. But I’m just saying to you – I want to first of all thank you. I know that this has been hard. I know that you’ve faced a lot. I know that you are worried about your family. But this is a part of your destiny. And hopefully this portion of your destiny will lead to a better, a better, a better Michael Cohen, a better Donald Trump, a better United States of America, and a better world. And I mean that from the depths of my heart.”

Cohen breekt als hij deze woorden hoort. Hij huilt en neemt een slokje water. Hij heeft zelf harde beschuldigingen geuit aan het adres van Trump („Een racist, een oplichter, een bedrieger”), maar hij heeft ook even harde beschuldigingen („Jij bent een leugenaar”) moeten incasseren.

Cummings bood Cohen vergeving aan en een tweede kans om straks nog iets van zijn leven te maken. Het tijdschrift The Atlantic noemde dit slotwoord „het belangrijkste en meest genegeerde moment van de hoorzitting”.

Wat bedoelde Cummings met die ‘braces’ van Cohens dochter? Toen Cohen zich enkele maanden geleden bij de rechtbank moest melden om zijn vonnis (drie jaar gevangenis voor fraude) aan te horen, werd hij begeleid door zijn vrouw en zijn 22-jarige dochter Samantha, die vanwege een heupoperatie op krukken liep. Die krukken gaven het veel gefotografeerde tafereel een extra dramatische dimensie: daar liep een prominente Amerikaan, ooit vertrouweling van Trump, samen met zijn treurende familie zijn gevangenisstraf tegemoet. Dat hij het in die gevangenis niet gemakkelijk zal krijgen, maakte Cummings hem óók duidelijk. „De president heeft jou een rat genoemd en dat betekent in de gevangenis een verklikker.”

Na de zitting zei Cummings desgevraagd dat hij gelooft dat Cohen nu de waarheid spreekt. Cummings heeft geen hoge dunk van Trump. Hij had de president één keer ontmoet en toen waarschuwend tegen hem gezegd: „Het grootste geschenk aan onze kinderen moet zijn: een democratie die functioneert.” Aan democraten als Cummings zal het niet liggen.