90210-acteur Luke Perry overleden na zware beroerte

De Amerikaanse acteur Luke Perry is maandag op 52-jarige leeftijd overleden. Perry kreeg afgelopen woensdag een “ernstige beroerte” en verbleef sindsdien in het ziekenhuis, aldus zijn familie. De acteur werd wereldwijd beroemd als Dylan in de televisieserie Beverly Hills 90210. De laatste jaren verwierf hij bekendheid bij een jonger publiek met een rol in de Netflix-serie Riverdale.

Perry werd geboren in Fredericktown, in de Amerikaanse staat Ohio. Na de middelbare school verhuisde hij naar Los Angeles om een opleiding tot acteur te volgen. Hij speelde onder meer in soaps als Loving en Another World. Ook had hij rollen in films als The Fifth Element, 8 Seconds en American Strays.

In 1990 kreeg hij de rol van Dylan McKay in Beverly Hills 90210. In 1995 stopte hij met de serie, om zich op serieuzere rollen te focussen. Vanwege geldproblemen keerde hij in 1998 echter terug en bleef hij McKay spelen tot de serie stopte in 2000. Vanaf 2017 was hij te zien als Fred Andrews in Riverdale.

Afgelopen woensdag maakte televisienetwerk FOX bekend dat de cast van Beverly Hills 90210 voor zes afleveringen terugkeert voor een zogeheten revival van de serie. Perry’s naam ontbrak echter in het lijstje van acteurs die meedoen.

Perry speelde van 1990 tot 1995 en van 1998 tot 2000 in Beverly Hills, 90210