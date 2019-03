34 maffiaverdachten opgepakt op Sicilië

In Italië zijn maandag 34 verdachten aangehouden op verdenking van onder meer betrokkenheid bij de maffia. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

De verdachten werden aangehouden in de stad Agrigento op Sicilië, maar waren volgens de politie ook actief in Palermo en op andere delen van het eiland. Het Italiaanse OM verdenkt hen ook van het smokkelen en handelen in drugs, illegaal wapenbezit en kidnappings. Twee verdachten worden ook beschuldigd van verkrachting.

Onder de arrestanten zouden twee plaatsvervangers van maffiakopstuk Antonio Massimino zijn, die sinds 2016 vastzit, en Andrea Puntorno. Puntorno leidt een groep hardcore Juventus-supporters en werd eerder opgepakt voor drugsbezit. Matteo Salvini, minister van Binnenlandse Zaken, reageerde verheugd op de arrestaties en prees politie en justitie via Twitter.

Meer acties

Eind december werden werden er bij twee grote antimaffia-acties tientallen verdachten opgepakt, onder wie het veronderstelde kopstuk van de cosa nostra, de Siciliaanse maffia. Ook tegen de ‘ndrangheta, een misdaadorganisatie uit Calabrië die ook in andere Europese landen actief is, werd toen hard opgetreden. Bij politieacties in december werden negentig ‘ndranghetaleden opgepakt.