Visser wint EK-goud op 60 meter horden

Nadine Visser heeft zondagavond in Glasgow met overmacht de Europese titel veroverd op de 60 meter horden. Ze liep in de finale een razendsnelle tijd van 7,87, slechts vier honderdsten boven haar Nederlands record. Op gepaste afstand finishte de Duitse Cindy Roleder, winnares van vorig jaar, als tweede in 7,97. De Witt-Russin Elvira Herman behaalde het brons in 8,00.

Het is voor de 24-jarige atlete de eerste internationale hoofdprijs. Vorig jaar won ze op het WK indoor in Birmingham de bronzen medaille op de 60 meter horden. Toen kwam de medaille als een grote verrassing, in Glasgow gold ze als grote favoriete voor eremetaal. Tegenover persbureau ANP zegt Visser:

“Ik was nerveus, voor de start, maar ben zo blij nu. Deze medaille betekent heel veel voor mij. De tijden die ik in de serie en de halve finale liep, waren oké, maar ik wist dat ik sneller kon.”

Net als Dafne Schipper begon Visser haar carrière als meerkamper. Op het WK in 2015 werd ze achtste op de zevenkamp, twee jaar later gevolgd door de zevende plek. In mei vorig jaar besloot Visser te kiezen voor haar specialisatie, de 100 meter horden en 60 meter horden.

Vijf medailles voor Nederland

Met de titel van Visser heeft de Nederlandse ploeg nu vijf medailles gehaald op het EK in Glasgow. Schippers won zilver op de 60 meter en drie atleten pakten een bronzen plak: Joris van Gool op de 60 meter, Tony van Diepen op de 400 meter bij mannen en Lisanne de Witte op de 400 meter bij vrouwen.

