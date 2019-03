Van Persie loodst Feyenoord langs Emmen

In een matig gevulde Kuip boekte Feyenoord zondag een ruime zege op FC Emmen (4-0). Aanvoerder Robin van Persie was, zoals wel vaker dit seizoen, de belangrijkste man aan Rotterdamse zijde. Hij scoorde een hattrick, zijn eerste pas in de eredivise. De andere treffer was van Steven Berghuis.

Door de overwinning blijft Feyenoord op koers voor de derde plaats, die recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de Europa League. Het is nog het enige dat resteert voor de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst na de nederlaag tegen Ajax in de halve finale van de beker.

200ste doelpunt

Na ruim een half uur opende Van Persie de score door na een handige actie van Sam Larsson de bal van dichtbij in te tikken. Het was het 200ste competitiedoelpunt voor Van Persie. Bij de Londense club Arsenal maakte hij de meeste treffers:

Ondanks het overwicht van Feyenoord was Emmen via de counters nog wel gevaarlijk. Spits Sven Braken kon zijn ploeg op gelijke hoogte brengen, maar nam de bal niet goed aan waarna hij in botsing kwam met Feyenoord-doelman Kenneth Vermeer. De tweede keeper van de Rotterdammers kon in de 42ste minuut niet verder en liet zich vervangen door Joris Delle. De Fransman maakte zijn debuut in de eredivisie voor Feyenoord, hij kwam over van NEC.

Na rust liepen de Rotterdammers verder uit door twee treffers van Van Persie. Berghuis, die bij een van de doelpunten de assist gaf, zorgde met een fraai genomen vrije trap voor het vierde doelpunt van Feyenoord.

AZ wint ook

AZ blijft op drie punten achterstand van Feyenoord na de zege op Fortuna Sittard (4-2). Het was voor John van de Brom zijn tachtigste competitiezege als trainer van AZ waarmee hij Louis van Gaal evenaarde. Alleen Georg Kessler (87 duels) won vaker in de eredivisie met de club uit Alkmaar.

De Alkmaarders kwamen na een makkelijk gegeven strafschop, benut door Teun Koopmeiners, op voorsprong, maar gingen met een achterstand de rust in. Lazaros Lamprou maakte gelijk en Andrija Novakovich tekende in de extra tijd van de eerste helft voor 1-2. In de tweede helft zorgden Guus Til, Oussama Idrissi en opnieuw Koopmeiners ervoor dat AZ in de race blijft voor rechtstreekse plaatsing voor de Europa League.