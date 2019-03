Sablikova wint vijfde wereldtitel allround

Martina Sablikova heeft zondag in het Canadese Calgary voor de vijfde keer in haar carrière het WK allround gewonnen. De Tsjechische schaatster haalde zowel een wereldrecord op de 3.000 meter als op de 5.000 meter. Op de laatste afstand maakte ze een achterstand van meer dan 15 seconden goed op de Japanse titelhoudster Miho Takagi, die zilver pakte op het WK allround. Antoinette de Jong won de bronzen medaille.

Carlijn Achtereekte viel net buiten de medailles, zij eindigde op de vierde plaats. Zesvoudig wereldkampioen allround Ireen Wüst werd vijfde. Tijdens het WK merkte Wüst dat haar “energie op” was, zo liet ze weten aan de NOS.

Lees ook dit profiel over Takagi: Japanse allroundkampioene kan ook heel goed sprinten

Takagi pakte ook zilver op WK sprint

Multitalent Takagi won vorige week nog zeer verrassend zilver op het WK sprint in Heerenveen. Ook in Calgary begon de Japanse, getraind door de Nederlander Johan de Wit, goed aan het toernooi. Ze wilde haar titel van vorig prolongeren. In het Olympisch Stadion in Amsterdam won ze als eerste Aziatische schaatster een wereldtitel allround.

Op de 500 meter pakte Takagi een grote voorsprong op haar concurrenten, maar de langere afstanden blijven lastig voor haar. Op de 3.000 kilometer werd ze achtste en door het wereldrecord van Sablikova (3.53,31) zag ze de Tsjechische stayer dichterbij komen. De Jong werd tweede op de 500 meter en derde op 3 kilometer.

In de afsluitende 5.000 meter zorgde Sablikova met opnieuw een wereldrecord (6.42,01) ervoor dat de druk bij de Japanse lag. Zij verdedigde een marge van bijna 15 seconden. Dat bleek te weinig te zijn voor een nieuwe wereldtitel. Wüst won de race van Takagi, die met 7.02,72 nog wel een persoonlijk record reed. De Jong reed de vijfde tijd (6.56,26) en dat was voldoende om derde plaats in de eindstand te consolideren. Het is voor de 23-jarige schaatster haar tweede bronzen medaille op een WK allround, ook in 2016 werd ze derde.