Russische OM beschuldigt Browder van moord op Rus in VK

Het Russische openbaar ministerie heeft de Amerikaans-Britse lobbyist en zakenman Bill Browder beschuldigd van de moord op een Russische zakenman in Londen. Dat heeft Browder, een bekende criticus van het beleid van president Valdimir Poetin, zaterdagavond zelf bekendgemaakt.

De Britse krant The Telegraph schrijft over de aanklacht, die betrekking heeft op de dood van Alexander Perepilitsjny. De zakenman vluchtte enkele jaren geleden naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij als klokkenluider sprak over de hoge mate van corruptie onder Poetin. Zo gaf hij documenten over die geldstromen aan Browder. Perepilitsjny overleed in 2012, nadat tijdens het joggen in zijn woonplaats in Surrey in elkaar was gezakt.

Afgelopen december werd het Britse onderzoek naar de doodsoorzaak afgerond. Daaruit bleek dat niet onomstotelijk kon worden vastgesteld of Perepilitsjny een natuurlijke dood was gestorven, of dat hij - zoals geruchten luidden - was vergiftigd. Browder zelf vertelde aan de politie dat hij er zeker van was dat dat inderdaad het geval was, en dat de moord in opdracht van Rusland was gepleegd.

Browder en Magnitski

De Russische openbaar aanklager beschuldigt nu Browder van moord op Perepilitsjny. Volgens de investeerder is de timing van de nieuwe aanklacht niet toevallig. Eerder deze week behaalde hij, als belangrijke tegenstrever van Poetin, een politieke overwinning: de Europese Unie buigt zich over een eigen versie van de zogeheten Magnitski-wetgeving.

De zakenman is de belangrijkste voorvechter voor dat sanctiebeleid, waarbij aan mensenrechtenschenders individuele sancties worden opgelegd. De wet - genoemd naar de Russische jurist Sergej Magnitski, die ook advocaat was van Browder zelf - bestaat al in de Verenigde Staten. Browder voert een lobby om de wetgeving ook in de Europese Unie ingevoerd te krijgen, zodat Russische overheidsfunctionarissen die mensenrechten schenden op die manier door EU-landen bestraft worden.

Magnitski zelf overleed in 2008: hij werd gemarteld in een Russische cel, nadat hij grootschalige fraude op het spoor was gekomen rond Hermitage Capital, het bedrijf van Bill Browder. OUd-werkgever Browder begon daarna zijn lobby in westerse landen. In november vorig jaar bracht de Russisch aanklager een beschuldiging in tegen Browder voor de “vergiftiging” van de jurist.