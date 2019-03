Rusland is bereid tot overleg met VS over Venezuela

Rusland is bereid tot bilateraal overleg met de Verenigde Staten over de politieke crisis in Venezuela. Dat is de uitkomst van een telefoongesprek van afgelopen zaterdag tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en zijn Amerikaanse collega Mike Pompeo, meldt persbureau Reuters zondag.

Tijdens het telefoongesprek, geïnitieerd door Pompeo, veroordeelde Lavrov de bedreigingen die de VS heeft geuit tegen “het wettelijke gezag” van Venezuela. Dat schrijft het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring. Rusland steunt de Venezolaanse president Nicolás Maduro.

Rusland noemt het van “essentieel” belang dat voor het overleg tussen de twee wereldmachten, de principes van het Handvest van de Verenigde Naties strikt worden gevolgd. “Alleen de bevolking in Venezuela heeft het recht om zijn toekomst te bepalen”, staat in de verklaring.

Guaidó wil maandag terug naar Venezuela

Steeds minder landen steunen nog het bewind van president Maduro. In zijn eigen regio gaat het om Bolivia, Cuba, Nicaragua, en een aantal kleine eilanden in de Caraïben. Zijn belangrijkste bondgenoten zijn Rusland en China. Zij blokkeerden afgelopen donderdag in de VN-Veiligheidsraad het Amerikaanse voorstel voor eerlijke verkiezingen en voedsel- en noodhulp voor Venezuela.

Het Latijns-Amerikaanse land verkeert al maandenlang in een politieke en economische crisis na de omstreden herverkiezing van Maduro in mei 2018. Het parlement accepteerde deze uitslag niet waarna duizenden inwoners de straat opgingen. Bij de protesten kwamen tientallen burgers om het leven.

Vorige maand riep parlementvoorzitter en oppositiepoliticus Guaidó zichzelf uit tot interim-president. Hij is intussen erkend door meer dan vijftig landen, waaronder de Verenigde Staten, de Europese Unie en Brazilië. Guaidó wil maandag terugkeren naar Venezuela, schreef hij op Twitter.

In de afgelopen dagen maakte de oppositieleider een rondreis door buurlanden waar hij pleitte voor meer internationale sancties tegen het regime in Venezuela. Guaidó wil pas met Maduro om tafel als nieuwe verkiezingen een serieus onderwerp van gesprek zijn.