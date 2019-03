Roest laat zien wie de beste is

Als na afloop in het gejubel de cap van zijn schaatspak afgaat, is Patrick Roest weer zoals vroeger. “Hij blijft dat gewone jongetje”, typeerde zijn moeder Bep hem eerder dit seizoen. “Leuk dat hij zo goed kan schaatsen en dat het zo lekker gaat, maar het kan zo weer anders wezen. Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg, dat is de basis.”

Nadat Roest zondag in Calgary zijn wereldtitel allround prolongeerde, vóór de Noor Sverre Lunde Pedersen en negenvoudig kampioen Sven Kramer, omhelsde hij naast de baan als eerste zijn ouders en zus Natasja. Pure blijheid boven adrenaline in de vreugde om succes. Om even later in zijn eigen bedeesde stijl het WK samen te vatten in een eerste interview bij de NOS. “Dit weekend heb ik laten zien dat ik echt de beste ben.”

Martina Sablikova was met wereldrecords op beide lange afstanden de beste bij de vrouwen: Sablikova wint vijfde wereldtitel allround

Met de cap van zijn schaatspak op was Roest in Calgary ongenaakbaar. Tweede plaatsen op de 500 en 1.500 meter, winst op de vijf en de tien kilometer. “Een perfect allroundtoernooi eigenlijk”, sprak de schaatser uit de Jumbo-Visma ploeg van coach Jac Orie. “Ik heb elke afstand goed gereden en geen grote fouten gemaakt.” Pas 23 jaar en met twee wereldtitels allround nu al op gelijke hoogte met groten als Kees Verkerk, Hein Vergeer, Ids Postma of Gianni Romme.

Zorgeloos opgroeien, zo begint het op de boerderij van zijn ouders aan de Opperduit in Lekkerkerk. Met dubbele glijdertjes op het slootje, met gehuurde Noren op jeugdschaatsen bij STV Lekstreek. Rustige jongen, met een wat wiebelig en kort slagje op het ijs, niet meteen een groot kampioen. Maar wel een steile lijn omhoog. Op zijn zestiende een uitzonderlijke tien kilometer op natuurijs in Ammerstol (16.25), een jaar later in Thialf (13.49). Alsof het vanzelf gaat.

Tegenslagen zijn er pas bij de senioren. In 2016 grijpt Roest naast zijn debuut bij het WK allround omdat een andere Nederlandse schaatser valt en een startplaats verspeelt. Voor de start van het olympisch seizoen is hij in het najaar van 2017 ijzersterk, tot hij bij een val op skeelers zijn onderarm op meerdere plaatsen breekt. “Appelmoes”, omschrijft Orie de arm. Toch is er in Zuid-Korea zilver op de 1.500 meter. Enorme veerkracht, weet zijn coach.

De oude heerser Sven Kramer verslagen

Dan de barrière Kramer. Aanvankelijk durfde Roest niet eens naar de ploeg van Orie over te stappen, zo hoog keek hij op tegen de heersende kampioen. Maar vanaf het eerste moment laat Roest in trainingen zien wat hij waard is. Hij fietst volle bak mee met de grote jongens, Kramer en Douwe de Vries. Hij komt dichter en dichter. Neemt na de Spelen in Amsterdam de wereldtitel allround over van Kramer. Vooral omdat concurrent Pedersen valt, dat geeft Roest zelf als eerste toe. Daarom vindt hij zijn titel van Calgary ook mooier.

Kroonprinsen als Koen Verweij en Jan Blokhuijsen slaagden er nooit in de hegemonie van Kramer te breken. De meest succesvolle allrounder aller tijden schuwde intimidatie niet jegens zijn voormalige ploeggenoten, dit seizoen allebei met schaats- sabbatical. Voor Roest heeft hij louter respect, klinkt begin dit seizoen. Zijn ruim acht jaar jongere ploeggenoot wint de eerste wedstrijden in Thialf, met tijden die zelfs Kramer nooit reed. De oude heerser kraakt door chronische rugklachten. Roest de nieuwe heerser?

Wereldkampioen Patrick Roest en Sven Kramer (derde) tijdens de huldiging van het WK allround schaatsen. Foto Vincent Jannink/ANP

Bij het EK allround in Collalbo legt hij het toch af tegen de ervaring van Kramer. Bij de WK afstanden is Pedersen te sterk op de vijf kilometer en is hij daarna te vermoeid om Jorrit Bergsma te kunnen verslaan op de tien kilometer. Roest geen killer? Orie weet beter. “Als dat cappie opgaat, dan gaat-ie ervoor. Dan moet en zal het.” Zoals hij bewees in Calgary, ondanks een paar foutjes op de 1.500 meter.

En hoeveel titels na zijn tweede nog volgen? “Ik hoop een heleboel.”