Revolutie in het schaatsen om traditie te behouden?

De verzuchting van Antoinette de Jong kwam terloops, nadat ze op de drie kilometer dik was verslagen door de nieuwe wereldrecordhouder Martina Sablikova. Ja, met haar eerste internationale titel bij het EK allround in Collalbo had ze begin januari haar meisjesdroom waargemaakt. Ook bij het WK in Calgary toonde de 23-jarige Friezin haar grote veelzijdigheid, van sprint tot lange afstand. Natuurlijk wil ze in de toekomst laten zien dat ze de beste allrounder van de wereld kan zijn. „Maar dat zal lastig worden als er de komende jaren minder allroundkampioenschappen zijn”, sprak ze voor de camera van de NOS.

Volgend seizoen wordt het WK allround in elk geval nog verreden, in het Vikingskipet van Hamar, voor het eerst in combinatie met het WK sprint.

Onzekere toekomst

De verdere toekomst is onzeker voor een van de traditionele hoogtepunten van het schaatsseizoen, bij de mannen officieel op de kalender sinds 1893 en bij de vrouwen sinds 1936. De internationale schaatsunie ISU wil toe naar één wereldkampioenschap per jaar. In oneven jaren zou dat de WK afstanden worden, een evenement dat sinds de primeur in 1996 aan belang heeft gewonnen. Alleen in de even jaren is er dan nog een WK allround. Zoals sinds 2018 ook de EK afstanden (even jaren) en EK allround (oneven jaren) elkaar afwisselen.

„Bij de ISU kunnen ze van alles vinden”, reageerde Sven Kramer in de aanloop naar het WK allround in Calgary bij de NOS. De succesvolste allrounder aller tijden – negen keer winnaar van het WK en tien keer van het EK – dreigt met een revolutie, in de geest van zijn illustere voorganger Ard Schenk begin jaren zeventig.

Kramer vindt dat het WK allround jaarlijks op de kalender moet blijven en wil dat desnoods met commerciële partijen zelf organiseren. In Thialf, met de beste schaatsers ter wereld die op uitnodiging aan de start verschijnen. Een commercieel WK allround, „wellicht in samenwerking met de ISU maar niet onder hun vlag”.

Waar Schenk en de zijnen hun commerciële avontuur van profschaatsen zagen mislukken, is het plan van Kramer kansrijker. In 2017 bepaalde de Europese Commissie naar aanleiding van een zaak die door de schaatsers Mark Tuitert en Niels Kerstholt was aangespannen, dat de ISU geen alleenrecht heeft op het organiseren van wedstrijden. Schaatsers die meedoen aan wedstrijden die niet door ISU of nationale bonden worden georganiseerd, mogen niet langer worden gestraft, zoals destijds bij Schenk nog wel het geval was. In de coulissen van de WK afstanden in Inzell gonsden vorige maand volop ideeën voor ‘wilde’ wedstrijden, in sponsor- in plaats van in landenpakken en met aantrekkelijke geldprijzen.

Kaskraker

Allroundtoernooien in Thialf zijn al jaren een kaskraker. Sportmarketeer Ron Mulder becijferde de winst in 2015 al op zo’n twee miljoen euro. Sinds twee jaar is de organisatie van wedstrijden in Heerenveen in handen van marketingbureau House of Sports, ook het management van onder meer Kramer en Ireen Wüst. Een gelikte show van licht en geluid om de wedstrijd heen spreekt veel fans aan. Zelfs een NK allround zonder de meeste topschaatsers trok in januari twee dagen lang een vol stadion.

„Ik vind allrounden het mooiste wat er is”, zei Patrick Roest na zijn zege op de vijf kilometer in Calgary. In Nederland en Noorwegen lijkt nog toekomst voor toernooien over meerdere afstanden – WK allround en WK sprint. Ook Japan, onder de Nederlandse coach Johan de Wit, haakt aan. Net als eerder bij het EK in Collalbo en het WK sprint in Thialf leverde de meerkamp bij het WK in Calgary extra spanning op. Voor Kramer reden genoeg om de jaarlijkse traditie ook na Hamar 2020 te bewaren. „Daar wil ik me hard voor maken.”