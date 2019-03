‘Ook Timmermans komt op negatieve Hongaarse posters’

De Hongaarse premier Viktor Orbán laat binnenkort posters ophangen om eurocommissaris Frans Timmermans in een kwaad daglicht te stellen. „We sturen Juncker met pensioen, maar Timmermans zal hem op onze posters vervangen”, kondigt Orbán aan in een interview met de Duitse krant Welt am Sonntag. Sinds twee weken hangen in Hongarije posters met Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, en de miljardair en filantroop George Soros erop. Hun onflatteuze beeltenissen gaan gepaard met lasterlijke teksten dat de twee Hongarije migranten willen opdringen.

De campagne tegen Juncker in aanloop naar de Europese verkiezingen in mei zorgt voor veel tumult binnen de Europese Volkspartij (EVP), waartoe zowel Orbáns Fidesz-partij als Juncker behoort. Orbán noemt zijn critici binnen de EVP „nuttige idioten”. „Ze denken een intellectuele strijd uit te vechten, maar ze dienen het belang van anderen, onze tegenstanders”, zegt Orbán.

Timmermans onder vuur in Midden-Europa op weg naar Europese verkiezingen

Naast Juncker zelf hebben christendemocraten uit België, Zweden, Finland en Portugal opgeroepen om Fidesz uit de politieke familie te zetten. CDA-leider Sybrand Buma zei vrijdag tegen NRC dat Orbán „een grens over is gegaan”. Hij vindt dat als Fidesz zich niet houdt aan de „regels, geschreven en ongeschreven, die bepalen hoe we met elkaar omgaan in de partij”, deze zelf uit de club moet stappen.

‘Reageren op verraad’

Orbán zegt in het Welt-interview dat hij de EVP „te groot” vindt, maar ziet geen reden om eruit te vertrekken. Hij zegt ook niet op zoek te zijn naar een alternatief, bijvoorbeeld met Lega Nord van Matteo Salvini. „Ik houd niet van mensen die tegelijkertijd een riem en bretels dragen”, aldus Orbán.

Wel trekt hij opnieuw van leer tegen Juncker. „Ik zie zijn poging om ons uit de EVP te gooien als persoonlijk verraad. Niemand kan van ons verwachten dat wij niet op verraad reageren.”

De Hongaarse regering had al bekendgemaakt dat de posters tegen Juncker, die uit de staatskas zijn betaald, medio maart worden weggehaald. In het interview belooft Orbán een nieuwe campagne, dit maal tegen Frans Timmermans. „De rol van Soros in de Europese politiek kan niet veronachtzaamd worden, en iedereen heeft het recht te weten dat Timmermans openlijk zijn bondgenoot is.”

De oud-PvdA-minister is de Spitzenkandidat van de sociaal-democraten in de verkiezingen voor het Europees Parlement. Toen hij vorige maand een bezoek bracht aan Boedapest, werd hij daar hinderlijk gevolgd en geïntimideerd.