Mali Blues met snelle tokkels en opzwepende drum

Blues Samba Touré Gehoord: 2/3, Paradiso, Amsterdam. ●●●●●

Als Samba Touré tegen het einde van de avond toch het tempo verhoogt en een muur van geluid creëert, is het even schakelen. Maar voor je gewend bent, is het alweer voorbij en treedt de kalmte opnieuw in. Bij Touré moet je niet zijn voor scheurende bluesrock, hij speelt de Mali Blues die dichtbij de akoestische versie uit de Mississippi-delta ligt. Hij doet dat in de traditie van zijn leermeester en gitaarheld Ali Farka Touré die op zijn beurt teruggreep op een stokoude Malinese stijl. Samba Touré toont zich al enkele jaren een waardige opvolger.

In de solo-wedstrijdjes tussen Touré’s trefzekere bluesgitaar en het al even bluesy gepluk door bandlid Djimé Sissoko op de ngoni - de eeuwenoude voorloper van de banjo - weerklinkt de geschiedenis. De woestijnblues uit de regio rond Timboektoe wordt gezien als hét bewijs dat de Amerikaanse blues diepe Afrikaanse wortels heeft. Het is ook precies waarom de stijl zo makkelijk in het westerse gehoor ligt, terwijl er toch flink wat afwijkende noten worden gespeeld en de zang vol Arabische krullen zit. Samba Touré legt de nadruk deze avond op de West-Afrikaanse stijl waarbij de ritmes een stuk complexer zijn dan de Noord-Amerikaanse blues. Af en toe maakt hij uitstapjes naar de Mississippi-delta, zoals in de slepende nummers ‘Yo Pouhala’ en ‘Wande’. Het zijn leunstoelen voor het publiek.

De albumversie van ‘Wande’



Touré is de baas van de vierkoppige band, de patron, maar hij verstaat de kunst van het zwijgen. Hij biedt terecht vooral zijn ngoni-speler Sissoko alle ruimte, die wisselt zijn snelle tokkels bovendien af met opzwepende talking drum. Regelmatig doorbreekt Touré ook de repetitieve tranceblues door een halve maat lang alleen de percussie op de karakteristieke kalebas te laten klinken. Groove is er meer dan genoeg in het spel van Touré.

Samba Touré speelt 3 maart nog in Hedon, Zwolle