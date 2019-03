Lavreysen wint WK-goud in Nederlandse finale

Harrie Lavreysen heeft zondag op het WK baanwielrennen in het Poolse Pruszków de wereldtitel veroverd op de sprint. Hij klopte in een zeer bijzondere Nederlandse finale zijn teamgenoot Jeffrey Hoogland. De 21-jarige baanwielrenner won zowel de eerste als de tweede heat. Een Nederlandse finale op de sprint is niet uniek: in 1957 won Jan Derksen in de eindstrijd van Arie van Vliet.

Lavreysen won samen met Hoogland en Roy van den Berg al eerder dit WK goud op de teamsprint. In totaal veroverde Nederland maar liefst zes gouden medailles; een verbetering van het record van vorig jaar in Apeldoorn. Toen pakten de Nederlandse baanwielrenners vijf wereldtitels.

Vierde medaille voor Wild

Eerder op zondag won Kirsten Wild een bronzen medaille op de puntenkoers. De Australische Alexandra Manly pakte het goud en de Ierse Lydia Boylan de zilveren medaille. Het is voor de 33-jarige wielrenster de vierde medaille op dit WK. Wild won goud op omnium en op de koppelkoers met Amy Pieters, ook pakte ze zilver op de scratch.

Vorig jaar tijdens het WK in Apeldoorn pakte Wild maar liefst drie gouden plakken en één keer zilver. Met zes wereldtitels is Wild Nederlands recordhouder op de baan. Theo Bos, Piet Moeskops en Ingrid Haringa wonnen vijf keer goud in hun carrière.