Kinderboekenschrijver Peter van Gestel (81) overleden

Peter van Gestel, de schrijver van bekende kinderboeken en een aantal verhalenbundels, is vrijdag overleden in Amsterdam. Dat meldt het ANP. Van Gestel is 81 jaar geworden.

De auteur debuteerde met de verhalenbundel Drempelvrees, waarvoor hij in 1962 direct de Reina Prinsen Geerligsprijs ontving. Van Gestel had een opleiding tot acteur gevolgd. Zijn eerste gepubliceerde werken waren proza voor volwassenen, vanaf 1979 schreef hij voornamelijk voor jongere lezers. Bij het tijdschrift Vrij Nederland en ook in Het Parool schreef hij verhalen voor de kinderrubrieken.

Van Gestel schreef geen “echte kinderboeken”, maar voor jeugd vanaf een jaar of elf. “Ach, ik hou van kinderboeken, maar mensen moeten niet gaan zitten om een kinderboek of zo te gaan schrijven, dat deed ik niet toen ik een kind was en dat doe ik nog niet”, zei hij daar zelf over toen hij in 2006 de Theo Thijssen-prijs voor zijn oeuvre in ontvangst nam.

Gouden Griffels voor beste kinderboek

Het eerste bekroonde jeugdboek was Schuilen onder je schooltas (1980). Ook Mariken, Van Gestels bewerking van het zestiende-eeuwse mirakelspel Mariken van Nieumeghen dat in 1997 werd gepubliceerd, kreeg veel prijzen: de Gouden Griffel, een Jonge Gouden Uil, een Zilveren Griffel, de Woutertje Pieterse Prijs en de Nienke van Hichtumprijs. Met het boek kwam volgens de schrijver zelf “een eind aan mijn imago van puberschrijver”.

Begin deze eeuw verscheen Winterijs(2002) - ook bekroond tot beste kinderboek van het jaar - over de vriendschap tussen twee jongens in de naoorlogse, koude winter van 1947. Het boek is deels autobiografisch en speelt zich af in Amsterdam, de stad waar Van Gestel is geboren en zijn hele leven woonde. Van Gestels laatste boek was Al dat heerlijke verdriet uit 2011, waarin een jongen leert omgaan met het plotselinge overlijden van zijn vader.