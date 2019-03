Hoofd Oekraïense orthodoxe kerk op de Krim gearresteerd

Het hoofd van de recent afgescheiden Oekraïense orthodoxe kerk op de Krim is gearresteerd, zo meldt persbureau AFP zondag. De geestelijke, aartsbisschop Kliment, zou door Russische autoriteiten zijn aangehouden op een busstation in Simferopol, de onofficiële hoofdstad van de Krimregio.

Kliment verklaarde telefonisch tegenover AFP dat de politie anonieme beschuldigingen van diefstal en belediging tegen hem had ontvangen. De aartsbisschop zelf noemde die aanklachten “absurd”. Volgens hem moet de arrestatie verhinderen dat hij in de Russische stad Rostov aan de Don binnenkort een Oekraïense vrouw bijstaat die door Rusland wordt beschuldigd van “terreur”. Volgens de persdienst van de Oekraïense orthodoxe kerk is haar veroordeling een politiek proces.

Lees ook: Na 964 jaar splijt de orthodoxe kerk

Breuk

De arrestatie van Kliment komt na een historische breuk binnen de orthodoxe kerk. Begin dit jaar scheidden de Oekraïense orthodoxen zich af van de kerk in Moskou. De Oekraïense kerk was toen ruim driehonderd jaar verbonden geweest aan het Patriarchaat van Moskou. De wens van de Oekraïense kerk om onafhankelijk te zijn speelde al sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, maar werd heviger nadat Rusland in 2014 het schiereiland de Krim annexeerde.

De autoriteiten op de Krim willen het huurcontract voor de kerk van Kliment, de kathedraal van Sint Vladimir en Sint Olga in Kiev, intrekken, zei hij vorige maand. Zij willen dat Kliment zijn parochie registreert in Rusland, wat de kerk tot dusver heeft geweigerd omdat Oekraïne de Krim niet als Russisch, maar als bezet gebied beschouwt.