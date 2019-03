Franse politie arresteert 48 migranten aan boord ferry Calais

De Franse politie heeft 48 migranten gearresteerd die met een ferry vanuit het Franse Calais naar de Engelse kust probeerden te komen. Dat meldt persbureau Reuters zondag. De groep werd ontdekt toen de veerboot nog in de haven bij de Franse plaats lag aangemeerd.

De migranten hadden de goed beveiligde haven van Calais in de nacht van zaterdag op zondag weten binnen te komen. Tijdens vloed kwamen zij via een onderhoudsladder aan boord van de ferry, die net uit het Engelse Dover was overgekomen. Op beelden van de NOS is te zien hoe een aantal migranten naar de schoorsteen van het vaartuig is geklommen, tientallen meters boven het dek.

De groep wordt momenteel vastgehouden door de douanepolitie in Calais. Mensenrechtenorganisaties schatten dat er momenteel nog honderden migranten in rondom de stad verblijven die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk hopen te wagen. In het Engelse Ashford, vlak bij Dover, werden zondag 11 migranten in een vrachtwagenpark aangehouden.

Vorig jaar werden meerdere vluchtelingenkampen bij Calais ontruimd die onderdak boden aan zo’n zevenduizend mensen. De leefomstandigheden waren er slecht. Zo’n zeshonderd migranten bleven in de buurt van de Franse havenstad. Begin vorige maand braken er daar nog grote vechtpartijen uit tussen groepen Eritreeërs en Afghanen, daarbij raakten 20 mensen gewond.