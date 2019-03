In de Linnaeusstraat, in Amsterdam-Oost, heeft zich vroeg op zondagochtend een ontploffing voorgedaan. De politie ontving rond 05.10 uur meldingen van een “harde knal”. Volgens de politie waren op dat moment ook surveillerende agenten in de buurt, die een lichtflits hebben gezien.

Het gaat vermoedelijk om een explosief, dat in de buurt van een coffeeshop tot ontploffing is gebracht. De politie onderzoekt nog om wat voor explosief het precies gaat, laat een woordvoerder weten. “Het zal nog wel enkele uren duren voordat vast kan worden gesteld wat er precies in de straat is gelegd”, aldus de woordvoerder.

Schade aan panden

De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie heeft het onderzoek naar de omstandigheden inmiddels afgerond. De politie is nog wel ter plekke. Voor het onderzoek is een deel van de straat afgezet; het openbaar vervoer is daardoor omgeleid, laat de GVB weten.

In de straat zijn meerdere panden beschadigd door de ontploffing. Volgens omwonenden en ooggetuigen zijn in diverse woningen de ruiten gesneuveld, in een aantal gevallen in gebouwen die tientallen meters verderop staan. De gemeente zal de schade aan een aantal van de panden moeten beoordelen, laat de politie weten.

Dit is de tweede ontploffing in de Linnaeusstraat in korte tijd. In de nacht van 12 op 13 januari vond er ook een explosie plaats, voor de coffeeshop Smoke Palace.