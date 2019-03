De mooiste foto’s van de gevierde persfotograaf Yannis Behrakis (1960-2019)

De conflicten in Afghanistan en Tsjetsjenië, de aardbeving in Kashmir, de opstand in Egypte in 2011. Sinds hij in 1989 in dienst kwam bij Reuters reisde de Griekse fotograaf Yannis Behrakis onvermoeibaar van de ene naar de andere crisis. Zaterdag werd bekend dat een van de meest gevierde Reuters-fotografen op 58-jarige leeftijd is overleden. Hij leed als langere tijd aan kanker. In 2016 won Behrakis met zijn team de Pulitzer-prijs voor het vastleggen van de migratiestroom naar Europa. Enkele van zijn mooiste foto's hebben we hier op een rij gezet.