Buma: GroenLinks roept makkelijk dat alles fout is

Een dag nadat VVD-leider Mark Rutte bij zijn aftrap van de verkiezingscampagne zijn rechtse concurrenten Baudet en Wilders wegzette als "schreeuwers", richtte CDA-voorman Sybrand Buma zijn kritiek op GroenLinks. Bij WNL op Zondag leek Buma GroenLinks zelfs even aan het rijtje schreeuwers toe te voegen door te zeggen dat GroenLinks "te veel aan de zijlijn staat". Buma is nog altijd chagrijnig van het weglopen van GroenLinks van de formatietafel toen het moeilijk werd, zei hij. "Je kunt een jaar later roepen dat alles fout is, maar dan ben je te laat".

Het frappante aan Buma's opmerkingen is dat de coalitie GroenLinks na 20 maart wel eens hard nodig kan hebben in de Eerste Kamer. Uit peilingen voor de senaat bleek vorige week dat de partij van Jesse Klaver wel eens 'kingmaker' kan zijn en de coalitie, die vrijwel zeker de meerderheid verliest, in z'n eentje aan een nieuwe meerderheid kan helpen. Erg bang is Buma net niet voor het verliezen van die meerderheid. Hij daagt de oppositie uit een constructieve houding aan te nemen. "Gaat men vanaf de flanken alleen maar nee zeggen of de plannen van het kabinet inhoudelijk beoordelen?"

Buma hoopt dat het CDA bij de aanstaande verkiezingen minder slecht scoort dan de peilingen nu suggereren. "Wij hebben vaker peilingen verslagen", zei Buma bij WNL, die zal hopen dat het CDA met zijn trouwe achterban profiteert van de lage opkomst bij de Provinciale Statenverkiezingen. De partij hoopt ook op een positief effect van de interventie door minister van Financiën Wopke Hoekstra afgelopen week bij Air France-KLM. Buma: "Veel mensen hebben het gevoel: biedt de politiek ons bescherming of laten jullie ons over aan de krachten internationaal? Het lijkt nu wel eens of het systeem de baas is. Wij CDA'ers lieten deze week zien: we zitten niet vast in het systeem."

Over publiciteit heeft het CDA deze zondag in elk geval niet te klagen: na het optreden van Buma bij WNL zouden Hoekstra én vicepremier Hugo de Jonge nog te gast zijn bij Buitenhof.