Bouteflika officieel presidentskandidaat Algerije

De zittende president Abdelaziz Bouteflika van Algerije heeft zich zondagavond officieel verkiesbaar gesteld voor de presidentsverkiezingen in april. Dat meldt persbureau Reuters zondag op basis van een verklaring van het Algerijnse staatspersbureau APS. Afgelopen dagen gingen tienduizenden Algerijnen de straat op om te protesteren tegen Bouteflika’s aangekondigde kandidaatstelling.

Eerder op zondag kondigde de Algerijnse kiescommissie nog aan dat kandidaten zich uiterlijk zondag persoonlijk bij de kiescommissie in Algiers moesten melden, maar volgens het constitutionele raad hoefde dat niet. De 82-jarige president verschijnt al jaren nauwelijks in het openbaar. De Zwitserse televisie meldde zaterdag dat Bouteflika in het ziekenhuis van Genève was gezien, waar hij regelmatig medische controles ondergaat. Wel werd zijn campagneleider zondagavond bij het constitutioneel hof in Algiers gezien.

Lees ook: Vijfde termijn voor de bejaarde Bouteflika gaat de Algerijnen te ver

Hoge werkloosheid

De 82-jarige president heeft zich tot dusver niet uitgesproken over de massale protesten, die sinds anderhalve week gaande zijn. Demonstranten eisen dat Bouteflika afzag van een vijfde ambtstermijn, maar daar leek hij geen gehoor aan te willen geven. Wel beloofde zijn campagneleider zondag dat, als Bouteflika wordt herkozen, hij na een jaar zal aansturen op nieuwe verkiezingen waaraan hij zelf niet mee zal doen.

Ook zondag verzamelden zich opnieuw duizenden betogers in de grote steden, terwijl demonstreren sinds 2001 officieel verboden is. Veel demonstranten zijn jong, zij hebben nooit een andere president meegemaakt en vinden de bejaarde Bouteflika niet langer geschikt vanwege zijn slechte gezondheid. In 2013 kreeg de president een beroerte, sindsdien zit hij in een rolstoel. Ook vinden veel Algerijnen dat hij te weinig doet om de economische crisis en de werkeloosheid in het land tegen te gaan. Ongeveer één op de vier jonge Algerijnen is werkloos.