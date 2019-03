Arnhemse jihadist wil met vrouw en kind naar Nederland

De 27-jarige Nederlandse IS-strijder Yago R., die vastzit in een Koerdisch kamp in het noorden van Syrië, wil met zijn vrouw Shamima Begum en hun pasgeboren zoon terugkeren naar Nederland. Dat zegt hij in een interview met de Britse televisiezender BBC.

R. is afkomstig uit Arnhem en sloot zich in 2014 aan bij Islamitische Staat (IS). Hij trouwde met de in Londen geboren Begum vlak nadat zij in 2015 in IS-gebied was aangekomen. Ze was op dat moment slechts vijftien jaar oud. In het interview met de BBC geeft R. toe dat hij haar inderdaad erg jong vond. Maar zij had zelf om een partner gevraagd, zegt hij. Daarom was het huwelijk volgens hem niet verkeerd: “Het was haar eigen keuze.” Een vriend koppelde de twee.

Ook geeft R. in het interview toe dat hij voor IS heeft gevochten. Hij zegt later te hebben geprobeerd de terroristische organisatie te verlaten. Hij zou door IS zijn vastgezet in de Syrische stad Raqqa en zijn gemarteld, nadat hij ervan was beschuldigd een Nederlandse spion te zijn.

Celstraf van zes jaar in Nederland

Begum, die net als R. vastzit in een vluchtelingenkamp in Syrië, is de Britse nationaliteit ontnomen. Volgens de Britse autoriteiten heeft zij ook de Bengaalse nationaliteit, omdat haar moeder uit Bangladesh komt. Maar het Aziatische land ontkent dat. Haar familie vecht in het Verenigd Koninkrijk de intrekking van haar Britse paspoort aan.

R. staat, als hij terugkomt naar Nederland, een celstraf te wachten. Vorig jaar juli stonden hij en twaalf andere Nederlanders die afreisden naar het IS-strijdgebied in Syrië en Irak bij verstek terecht. R. kreeg 6 jaar cel opgelegd – al was toen onzeker of hij nog in leven was.