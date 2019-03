Zeker twintig doden bij overstromingen Afghanistan

In de Afghaanse provincie Kandahar zijn sinds vrijdag zeker twintig mensen om het leven gekomen door grote overstromingen. Onder de doden zouden meerdere kinderen zijn. Ook worden nog zeker tien mensen, onder wie kinderen, vermist. Dat meldt het Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (OCHA) zaterdag.

De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regenbuien die het gebied sinds vrijdagavond teisteren. Binnen dertig uur viel zo’n 97 millimeter regen. Volgens OCHA zijn mogelijk tweeduizend woningen verwoest in het gebied, waarvan zeshonderd in de stad Kandahar. Ook is er flinke schade aan wegen, overheidsgebouwen en auto’s.

OCHA waarschuwt voor het hoge waterniveau in rivieren in het gebied. Volgens persbureau AFP lopen vooral nomadische herders het risico slachtoffer te worden van het water. Zij leven vlakbij de rivieren Arghndab en Arghistan. Volgens AFP zijn zeker zes van de vermisten nomaden, ook zou een deel van hun vee meegesleurd zijn door de stroming.

Overstromingen zijn niet ongewoon in Afghanistan. Hoewel het land officieel geen regenseizoen kent, valt er veel neerslag in de lente. In deze periode komt er bovendien veel smeltwater uit de bergen.

Kandahar is de hoofdstad van de gelijknamige provincie.