WO II-gedenksteen voor synagoge in Straatsburg vernield

Een gedenksteen voor een brandstichting in een Straatsburgse synagoge tijdens de Tweede Wereldoorlog is vrijdagnacht vernield. De locoburgemeester deelde een foto van het monument, dat nu naast zijn sokkel ligt, op Facebook.

“Helaas gaat het zeer waarschijnlijk om een nieuwe antisemitische daad in onze stad”, schrijft locoburgemeester Alain Fontanel. “We doen alles wat we kunnen om de politie te ondersteunen, om te zorgen dat de verantwoordelijken kunnen worden gearresteerd.”

Op de beelden van een beveiligingscamera is een auto te zien die ‘s nachts stilstond in de straat. Het is nog niet duidelijk of dit voertuig iets met het vandalisme te maken heeft.

Synagoge verbrand

De synagoge waar het monument voor is opgericht, werd in 1889 gebouwd. In september 1940 is het door de nazi’s geplunderd en verbrand. Een jaar later werden ook de restanten van het gebouw vernietigd.

Op sociale media worden afbeeldingen van de oorspronkelijke synagoge gedeeld:

Op de Joodse begraafplaats in het dorp Quatzenheim zijn op 19 februari 96 graven beklad met hakenkruizen en antisemitische leuzen. Dat dorp ligt net als Straatsburg in het Franse departement Bas-Rhin.

Frankrijk heeft vorig jaar 541 antisemitische handelingen geregistreerd. Dat is 74 procent meer dan een jaar eerder. Wel ligt het aantal lager dan in 2014, toen er 851 meldingen werden gedaan. In 2004

waren er 974 meldingen van antisemitisme.