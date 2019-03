Nu karamel-zeezout zo’n beetje overal in zit, komt de wasabisering van de supermarkt goed op gang. Wasabi in chocola, chips, tonijnsalade en nu ook in de mayonaise van Remia. Niks nieuws, de toko had het allang. Maar in de Remia ‘legendary’ zit ook nori. Vooral voor een Japans tintje waarschijnlijk, want zeewier smaakt naar bijna niks. Wasabi (of eigenlijk mierikswortel) moet mayo pittig maken, maar dat is niet gelukt. Hij had ook wel wat zuurder gemogen. Concessies aan de Nederlandse smaak? Dan liever die van de toko. Of zelf wasabiseren.