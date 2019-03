Verdachte liquidatie Amsterdam opgepakt in Praag

De man die wordt verdacht van een liquidatie in de Amsterdamse Beethovenstraat is vrijdagavond aangehouden in de Tsjechische hoofdstad Praag. Dat heeft de politie zaterdag bekendgemaakt. De man stond sinds februari op de nationale opsporingslijst en er was een Europees aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd.

Na de liquidatie, in juli vorig jaar, kwam de politie de 38-jarige Caba D. snel op het spoor. Op camerabeelden was hij herkenbaar in beeld. Ook had de politie een DNA-spoor waarmee ze zijn identiteit kon bevestigen. De man heeft zowel de Hongaarse als de Servische nationaliteit, maar reisde op een vervalst identiteitsbewijs. Hij zat tot februari 2017 een celstraf uit voor een moord die hij in 2004 had gepleegd in Servië.

Het is nog niet duidelijk of de verdachte aan Nederland zal wordt uitgeleverd. Ook Hongarije en Servië willen de man berechten. Hij wordt verdacht van een moord in Boedapest in september vorig jaar en van een moord in Belgrado in januari van dit jaar.

Bij de liquidatie kwam de kwam de 62-jarige Ivan Serdarusic om het leven. Hij werd op klaarlichte dag vermoord in een restaurant in Amsterdam-Zuid.