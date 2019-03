De tweejarige kleinzoon van mijn vriendin wordt tweetalig opgevoed.

Het is papadag vandaag.

De peuter heeft een topdag, de hele huiskamer wordt door hem overhoop gehaald. Voordat mama thuiskomt, moet de kamer wel weer op orde zijn.

De oudere schoonzoon moppert: „what a mess, what a mess!”

Kleinzoon papagaait hem na: „what a knife, what a knife”.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl