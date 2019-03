Rutte haalt in Putten uit naar concurrenten op rechts

Met een stem op de VVD kies je voor redelijkheid en een partij die verantwoordelijkheid neemt. Met die boodschap trapte premier en VVD-partijleider Mark Rutte zaterdag de verkiezingscampagne van de liberalen af in Putten. Rutte haalde impliciet uit naar zijn rechtse concurrenten Geert Wilders en Thierry Baudet toen hij sprak over „schreeuwers die vast zitten in hun eigen gelijk”.

Rutte – gehuld in zijn vaste campagneoutfit: spijkerbroek, sneakers en een overhemd met opgerolde mouwen – was zaterdagochtend te gast bij Heinen Delfts Blauw in Putten, waar hij officieel een vaasje in ontvangst nam. In een paginagrote advertentie in de kranten had Rutte Nederland in december vergeleken met een „teer vaasje”. Bij zijn campagneaftrap zei de premier zaterdag dat hij dit vaasje „sinds 2010 in beheer mag hebben”. Rutte wil het vaasje „beschermen en behouden, want het kan ook omvallen”.

Volgens Rutte moet de verkiezingscampagne over provinciale thema’s gaan, maar ook „over wat voor land we willen zijn”. Hij zette de VVD neer als partij die altijd zoekt naar het compromis en zo dingen gedaan krijgt. „Wij zullen nooit helemaal ons zin krijgen. Het gaat om het landsbelang, je moet altijd met anderen samenwerken.”

Veel schreeuwers

De premier constateerde dat er in de politiek arena veel „schreeuwers” zijn „die denken dat je met compromisloze politiek je zin kan krijgen”. Hij doelde in elk geval op Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet, een electorale concurrent van de VVD die op dit moment in de Peilingwijzer tussen de twaalf en zestien zetels staat. Zonder Baudet expliciet te noemen sprak Rutte over „partijen die nog steeds pleiten voor een Nexit” – een vertrek van Nederland uit de Europese Unie. „In het Verenigd Koninkrijk is het door de Brexit nu een enorme puinhoop, dat is een weg die we niet moeten gaan”, aldus Rutte.

Op het gebied van het klimaat, tot dusver het belangrijkste campagnethema van de Provinciale Statenverkiezingen, probeerde Rutte de VVD neer te zetten als verstandige middenpartij. Hij noemde de klimaatdiscussie „heel gevoelig” en „snapt dat mensen bezorgd zijn”. Rutte zette zich opnieuw af tegen Forum toen hij zei dat er „partijen zijn die het probleem ontkennen”, maar waarschuwde ook voor „partijen die het morgen opgelost willen hebben”. Volgens de premier is er nog tijd genoeg voor het uitstippelen van klimaatbeleid. „Het is tijd dat er wat ontspanning in de discussie komt. We hoeven niet volgend jaar al 49 procent minder CO2-uitstoot te halen”.

Over zijn derde kabinet, dat de afgelopen maanden kraakte door onenigheid over het klimaat en het kinderpardon, zei Rutte dat de „onderlinge verhoudingen goed zijn” en dat de vier coalitiepartijen inhoudelijk dichter bij elkaar staan dan de VVD en PvdA in zijn tweede kabinet. De premier is niet erg bezorgd over het verlies van zijn meerderheid in de Eerste Kamer na de Statenverkiezingen. Hij haalde zijn imago als dealmaker aan. „Als het nodig is ga ik met nog meer partijen koffie drinken, dan zal het waarachtig wel weer lukken.”