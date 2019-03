Ruim 180 gewonden bij demonstraties tegen president Algerije

Bij protesten tegen de Algerijnse president Abdelaziz Bouteflika zijn vrijdag 183 mensen gewond geraakt. Dat meldt het Algerijnse persbureau APS zaterdag. Tienduizenden demonstranten gingen de straat op om te protesteren tegen het besluit van de 82-jarige Bouteflika om zich opnieuw verkiesbaar te stellen.

De demonstranten vrezen dat Bouteflika niet meer in staat is om het land te leiden. De president heeft in 2013 een beroerte gehad en zit sindsdien in een rolstoel. Ook vertoont hij zich zelden nog in het openbaar. Veel Algerijnen zijn daarnaast ontevreden over de economische situatie van het Noord-Afrikaanse land. Het land verkeert in een economische crisis, één op de vier jonge Algerijnen is werkloos.

Officieel heeft Bouteflika zich overigens nog ingeschreven als kandidaat. Dat zal naar verwachting zondag gebeuren, dan is de deadline voor kandidaten om zich verkiesbaar te stellen. Wel bracht APS zaterdag naar buiten dat de president een campagneleider heeft aangesteld.

Lees ook: Vijfde termijn voor de bejaarde Bouteflika gaat de Algerijnen te ver

Stenen en traangas

De protesten begonnen ruim een week geleden, maar de opkomst was niet eerder zo hoog als vrijdag. De demonstratie verliep grotendeels vreedzaam, maar aan het einde van de dag ontstonden er conflicten tussen demonstranten en de politie. De demonstranten gooiden met stenen en de politie zette traangas in.

Bij de demonstraties zijn volgens de Franse krant Le Monde tientallen mensen opgepakt. Vrijdag werd melding gedaan dat bij schermutselingen tussen politie en demonstranten ook iemand om het leven was gekomen. Volgens de autoriteiten is hij echter gestorven aan een hartaanval, schrijft persbureau Reuters zaterdag.