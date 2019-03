PSV wint met 0-2 van Excelsior dankzij Bergwijn

Steven Bergwijn heeft PSV aan een uitzege op Excelsior geholpen. De aanvaller maakte zaterdag beide doelpunten van zijn ploeg in Rotterdam: 0-2.

PSV startte gedreven en zette Excelsior direct onder grote druk. De Rotterdammers verdedigden slordig en gunden de opkomende linksback José Angeliño alle vrijheid. De Spanjaard leverde in de achtste minuut de assist op de openingstreffer van Bergwijn, die de bal in het strafschopgebied mocht aannemen en vervolgens nog twee man wist te passeren voordat hij scoorde.

Met dank aan doelman Alessandro Damen hield Excelsior de schade tot aan de rust met één tegentreffer beperkt. De keeper reageerde sterk op doelpogingen van de ijverige Bergwijn en Luuk de Jong. Na een mislukte kopbal van Thomas Oude Kotte wist Bergwijn echter simpel de 2-0 binnen te tikken. PSV mocht zich daarna alleen verwijten dat het niet nog even flink aan het doelsaldo werkte.

PSV vergrootte met de overwinning op Excelsior de voorsprong op naaste belager Ajax tot vijf punten. De nummer twee van de eredivisie hoeft dit weekeinde niet in actie te komen, met het oog op de return van dinsdag in de achtste finales van de Champions League tegen Real Madrid. Ajax haalt het thuisduel met PEC Zwolle op 13 maart in. (ANP)