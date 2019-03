Lekkende oliepijplijn in Nigeria ontploft, vijftig mensen vermist

Na een explosie van een lekkende oliepijplijn in Nigeria op vrijdagochtend zijn vijftig mensen vermist. De explosie veroorzaakte een stormloop. Dat meldt persbureau AP.

Door de ontploffing is ook veel olie gelekt in het omliggende gebied. De ramp vond plaats in het koninkrijk Nembe in de deelstaat Bayelsa. De pijplijn is eigendom van het Nigeriaanse bedrijf Aiteo Group. Het bedrijf heeft nog niet gereageerd.

Sterk vervuild

Volgens de Nigeriaanse oliemaatschappijen wordt het merendeel van de olielekken in het gebied veroorzaakt door sabotage, (pogingen tot) oliediefstal en illegale raffinaderijen. Dit alles zorgt ervoor dat de Nigerdelta sterk vervuild is.

In Mexico overleden in januari meer dan zeventig mensen om bij een lekkende pijplijn in Mexico.