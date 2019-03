Federer verovert honderdste ATP-titel in Dubai

Roger Federer heeft in Dubai zijn honderdste ATP-titel veroverd. In de finale van het toernooi versloeg hij zaterdag in twee sets (6-4, 6-4) de Griek Stefanos Tsitsipas. Federer is de tweede tennisser ooit die honderd ATP-titels op zijn naam heeft staan. Alleen Jimmy Connors ging hem voor, de Amerikaan won er uiteindelijk 109.

Federer wordt beschouwd als een van de beste tennissers ooit. Van februari 2004 tot augustus 2008 stond de Zwitser onophoudelijk op nummer één van de wereldranglijst, ook hierna voerde hij de lijst meermaals maandenlang aan. In totaal won Federer twintig Grand Slams.

Toch was de wedstrijd die hij zaterdag tegen de jonge Tsitsipas speelde, niet van tevoren uit te tekenen. In januari won de Griek namelijk nog van Federer in een zenuwslopend duel op de Australian Open. In het “gevecht der generaties”, Federer was de oudste deelnemer, Tsitsipas de jongste, wist de Griek in vier sets (6-7, 7-6, 7-5 en 7-6) zijn idool te verslaan.

Federer zei zaterdag na de wedstrijd dat Tsitsipas een waardige tegenstander is. “Ik weet niet of Stefanos al geboren was toen ik mijn eerste wedstrijd won”, grapte hij volgens persbureau Reuters. “Ik weet zeker dat Stefanos een fantastische carrière zal hebben. Tennis is in goede handen, of ik er nou ben of niet.”