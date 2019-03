De Utrechtse Catharijnekerk blijft toch open

De Utrechtse Sint-Catharinakathedraal, beter bekend als de Catharijnekerk, blijft toch open. De samenwerkende parochies in Utrecht melden zaterdag dat aartsbisschop van Utrecht Wim Eijk heeft besloten dat de kathedraal toch niet verkocht zal worden.

Het parochiebestuur maakte eerder deze maand bekend de kathedraal te willen verkopen. Het pand was te duur om te onderhouden en zou daarom voor een symbolisch bedrag van 1 euro verkocht worden aan Museum Catharijneconvent. De parochies kampen met een begrotingstekort van ruim vier ton.

Petitie

Het plan stuitte op flinke tegenstand. Een groep parochianen stelde een petitie op om de verkoop van de kerk tegen te houden. De sluiting van de kathedraal zou onder meer de zichtbaarheid van de katholieke gemeenschap in Utrecht verminderen en daarmee de “groei van de gemeenschap in de toekomst” in de weg kunnen staan. De petitie is 1.800 keer ondertekend.

Kardinaal Wim Eijk zegt nu “oog en oor te hebben voor de bezwaren die vanuit de parochie en daarbuiten zijn gekomen”. Hij noemt specifiek de “bovenregionale betekenis” van de kathedraal. Heel Nederland is één kerkprovincie en kardinaal Eijk staat als aartsbisschop van de Sint-Catharinakathedraal aan het hoofd.

De monumentale kerk uit 1560 fungeert sinds 1853 als kathedraal. In de kathedraal draagt Eijk onder meer de mis op tijdens kerkelijke vieringen als Pasen en Kerst. Ook vinden in de kathedraal inwijdingen plaats van priesters en bisschoppen in bisdom Utrecht. Eijk is sinds 2007 aartsbisschop van Utrecht en werd in 2012 kardinaal.