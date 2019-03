Een paar keer schiet de hand van Marian Wieringa (69) naar het schap met snoep, en weer terug. Uiteindelijk legt ze twee zakken KitKat in haar mandje. Haar lach schalt door de supermarkt in Cuijk. „Als mijn kleinkinderen te lang wegblijven, eet ik ze gewoon lekker zelf op.”

Bent u een verwen-oma?

„Nee hoor, ze moeten toch een beetje gezond blijven. Eigenlijk moet ik dit helemaal niet in huis halen. Want ik denk altijd: ik neem er écht maar eentje, gewoon voor de lekker. Maar als ik de smaak in mijn mond heb, dan ga ik hup weer naar de kast voor nog eentje.”

Wat koopt u om zelf gezond te blijven?

„Veel fruit en groente, dat heb ik gisteren al gehaald. Dit zijn gewoon wat boodschappen tussendoor hoor, toastjes en margarine. En ik ben op de fiets, dus neem ik nu maar één pak Crystal Clear mee. Ik kook wel iedere dag zelf, ook al ben ik alleen.”

Is dat lastiger dan voor twee?

„Nou, ik ben het al even gewend . Sinds 9 juni 2017 ben ik alleen. Mijn man is toen overleden. Hij at in zijn laatste maanden ook niet veel meer. Hij had alvleesklierkanker. Hij vond andijviestamppot nog wel een beetje lekker . Dat maakte ik dan dunner. Hij was echt gek op stamppot.”

U ook?

„Nee. Zuurkool gaat nog wel. Maar dan moet ik er twee dagen van eten, daar heb ik geen zin in. En ik stop niks in de vriezer. Dat opgewarmde spul vind ik niet lekker.”