Chantal Blaak wint Omloop het Nieuwsblad

Chantal Blaak heeft zaterdag de Omloop het Nieuwsblad voor vrouwen gewonnen. De renster van Boels-Dolmans wist zich op de Muur van Geraardsbergen los te weken van een groep van acht en reed de laatste vijftien kilometer solo naar de finish. Het is de eerste keer dat Blaak de Omloop het Nieuwsblad wint. De finish van de mannen wordt iets na 16.30 uur verwacht.

De Italiaanse Marta Bastianelli werd zaterdag tweede, Jip van den Bos uit Nederland gaat met brons naar huis. Ook de Nederlandse Annemiek van Vleuten en Floortje Mackaij wisten een plek in de top tien te bemachtigen. Van Vleuten werd vierde, Mackaij tiende. De vrouwenkoers werd na zo’n dertig kilometer stilgelegd omdat de vrouwen de mannenkoers dreigden in te halen. Het oponthoud nam ruim tien minuten in beslag.

De 29-jarige Chantal Blaak werd in 2017 wereldkampioene en won vorig jaar de Amstel Gold Race. Ook heeft zij tweemaal het NK gewonnen.