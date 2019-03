Zeker 25 Aghaanse militairen omgekomen bij aanval Talibaan

Zeker 25 Afghaanse militairen zijn vrijdag omgekomen bij een aanval van de Talibaan op een gemeenschappelijke basis van Afghanistan en de Verenigde Staten. Dat hebben de Afghaanse autoriteiten bekendgemaakt, meldt persbureau Reuters. Ook zijn negen Talibaan-strijders omgekomen, onder wie drie zelfmoordaanslagplegers.

Volgens een hoge functionaris van de Afghaanse veiligheidsdiensten was het de derde aanval van de Talibaan op de militaire basis in de afgelopen 48 uur. Camp Shorab ligt in de provincie Helmand in het zuiden van Afghanistan.

Lees ook: De Talibaan werken aan vrede door aanslagen te plegen

Amerikaanse troepen - die in het land zijn om de Afghaanse veiligheidsdiensten te adviseren en ondersteunen - opereren eveneens vanuit de basis. De compound waarin zij zijn gevestigd, wisten de Talibaan echter niet binnen te komen.

Vredesbesprekingen

De aanval is opvallend omdat de Talibaan deze week nog in Qatar deelnamen aan vredesbesprekingen met onder meer de Amerikanen. Volgens Kabul gaan de confrontaties tussen de Talibaan en de Afghaanse regeringstroepen ondanks het overleg onverminderd door.

Een verklaring daarvoor is dat de islamistische groepering zich wil laten gelden om zo haar onderhandelingspositie te versterken. De Talibaan zijn inmiddels in ongeveer de helft van de Afghaanse districten de baas of hebben er grote invloed.

De Afghaanse regering neemt geen deel aan de vredesbesprekingen tussen de Verenigde Staten en de Talibaan. Deze leidden eind januari al tot een “voorlopig raamwerk” voor een akkoord dat een einde moet maken aan zeventien jaren van oorlog.

Lees ook: Talibaan-leider Baradar: extremist die neigt naar het compromis