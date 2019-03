Willem II verslaat AZ met strafschoppen en bereikt bekerfinale

Willem II is op 5 mei de tegenstander van Ajax in de finale van de KNVB-beker. Nadat er na reguliere speeltijd een 1-1 stand op het bord stond, nam het team van Adrie Koster de penalty’s (iets) beter dan AZ, waardoor er voor de derde keer dit seizoen van het team uit Alkmaar gewonnen werd.

Hoewel het team van John van den Brom dus wat goed te maken had tegen Willem II, was daar in de openingsfase van de wedstrijd weinig van te merken. De eerste kansjes waren voor de thuisploeg. Toch was het AZ dat op voorsprong kwam toen Calvin Stengs met een heerlijk afstandsschot de score opende.

Het bleef een rommelige wedstrijd, met vooral kansjes voor AZ tot aan de rust, via schoten van wederom Calvin Stengs en Mats Seuntjes. Na rust leek Willem II wat feller, maar de grootste kans werd wederom aan Alkmaarse zijde genoteerd: Ricardo van Rhijn koos in kansrijke positie voor een stiftje, waar enkele ploeggenoten er wellicht beter voorstonden.

De gelijkmaker van Alexander Isak op aangeven van Pavlidis zorgde voor opluchting bij de Tilburgers, die onder aanmoediging van een vol stadion op zoek gingen naar de voorsprong. Die viel niet: wel moest keeper Wellenreuther vlak voor het eindsignaal nog in actie komen bij schoten van Teun Koopmeiners en Oussama Idrissi.

Zes van de negen penalty’s gemist

De negentig minuten in een regenachtig Koning Willem II stadion hadden hun tol geëist. Het tempo lag beduidend lager in de verlenging, met weinig kansen aan beide kanten. Drie minuten voor tijd ontsnapte AZ, toen invaller Kristofer Kristinsson de paal raakte.

De penaltyreeks die volgde stond bol van de missers. Willem II-keeper Timon Wellenreuther groeide uit tot held van de avond, door drie penalty’s te stoppen, terwijl AZ-spits Bjørn Johnsen op de paal schoot. Aan de kant van de thuisploeg werden de penalty’s iets beter genomen: Freek Heerkens en Isak schoten raak en brachten de Willem II-fans in extase. Die betraden massaal het veld en vierden met de spelers dat de ploeg voor het eerst sinds 2005 weer in de finale van de beker staat.

Op 5 mei wordt die finale gespeeld in de Kuip tegen Ajax, dat gisteren met 3-0 won van een zwak Feyenoord.