Waar drie provincies samenkomen

Nederland, een land met twaalf provincies, telt toevalligerwijs ook twaalf plekken waar drie provincies samenkomen. Eén zogenoemd tripelpunt kennen we allemaal, dat is het drielandenpunt op de Vaalserberg in Limburg, waar Nederland, België en Duitsland elkaar ontmoeten. De drieprovinciepunten zijn minder bekend. Ze liggen bovendien bijna allemaal in het water. Fotograaf Kees van der Veen heeft ze allemaal gefotografeerd.