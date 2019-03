VS: miljoen dollar voor tip over Hamza bin Laden

De Verenigde Staten beloven maximaal één miljoen dollar (800.000 euro) tipgeld voor informatie die leidt naar Hamza bin Laden, de zoon van Osama bin Laden. Dat is donderdagavond Amerikaanse tijd bekendgemaakt via Rewards for Justice, een onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS.

In het bericht waarin de beloning wordt uitgeloofd, wordt Hamza bin Laden “een opkomende leider van Al-Qaeda” genoemd. In video’s die door de terreurorganisatie via internet zijn verspreid, heeft hij meermaals de Verenigde Staten gedreigd met terroristische aanvallen als vergelding voor de dood van zijn vader. Osama bin Laden kwam in mei 2011 om bij een actie van Amerikaanse special forces in Abbottabad, Pakistan. Bij die actie werden ook zijn administratie en aantekeningen in beslag genomen. Daaruit zou blijken dat zoon Hamza werd voorbereid op een positie in de hoogste rangen van het terreurnetwerk. De VS plaatsten Hamza in 2014 al op de terreurlijst.

WANTED. Up to $1 million for information on Hamza bin Laden, an emerging al-Qa'ida leader. Hamza is son of Usama bin Laden and has threatened attacks against the United States and allies. Relocation possible. Submit a tip, get paid. https://t.co/LtBVhsrwTc #RFJ pic.twitter.com/gmx5hkoSzQ — Rewards for Justice (@Rewards4Justice) February 28, 2019

Hamza is nu begin dertig. Waar hij zich bevindt en wat hij doet, is onduidelijk. De Long War Journal schreef enkele jaren geleden dat hij zou zijn getraind in Pakistan. Over zijn privéleven doen meerdere geruchten de ronde, zoals over een huwelijk met een dochter van een hooggeplaatste al-Qaeda-leider.

Het ministerie dat de Most Wanted-lijsten beheert, stelt dat wie informatie doorspeelt over Hamza aanspraak kan maken op het getuigenbeschermingsprogramma.