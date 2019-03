VEH: gemeentelijke belastingen gemiddeld 3,4 procent hoger

In een groot aantal gemeenten stijgen de gemeentelijke woonlasten dit jaar meer dan de verwachte inflatie. Gemiddeld betalen huiseigenaren en huurders 3,4 procent meer aan onroerende zaakbelasting, afvalstoffen- en rioolheffing. Dat is hoger dan de inflatie van 2,4 procent, meldt Vereniging Eigen Huis (VEH).

De lokale verschillen zijn groot omdat iedere gemeente zijn eigen belastingtarief bepaalt. Gemeenten mogen bijvoorbeeld zelf kiezen hoe zij hun afvalverwerking financieren. De afvalstoffenheffing gaat dit jaar overal omhoog, met gemiddeld 5,5 procent en in sommige gemeenten wel 10 procent.

De grootste stijger is de gemeente Molenlanden (Zuid-Holland), waar de totale gemeentelijke belastingen wel tot 161 euro (23,4 procent) hoger kunnen uitvallen dan in 2018. In Cuijk stegen de kosten tot 106 euro (zo’n 18 procent). Voor bewoners van 26 gemeenten valt de rekening dit jaar wel lager uit. Onder meer in Waddinxveen, Goes en Bladel dalen de woonlasten met gemiddeld 30 euro.

Vorig jaar namen de gemeentelijke belastingen met gemiddeld 0,6 procent toe voor wooneigenaren en met 0,3 procent voor huurders.

Afvalscheiding

Het is voor het eerst in tien jaar dat de afvalstoffenheffing stijgt, meldde VEH in december op basis van een peiling onder honderd gemeenten. Als onderdeel van een pakket aan milieumaatregelen moeten gemeenten vanaf 2019 meer betalen voor het storten en verbranden van afval. Het Rijk hoopt daarmee recycling te bevorderen en de hoeveelheid afval te verminderen.

Het vaststellen van de afvalstoffenheffing is moeilijk als de gemeente geen vast tarief heeft voor de afvalinzameling, zegt een woordvoerder van VEH. Zo stimuleren sommige gemeenten afvalscheiding door middel van het omgekeerd inzamelen. Plastic wordt dan bijvoorbeeld bij mensen thuis opgehaald, terwijl zij restafval zelf moeten wegbrengen en daar soms extra voor betalen. “In dat geval moeten wij uitgaan van een gemiddeld aantal keer dat een huishouden de klikobakken leegt. Dat toetsen we dan bij de afvalophaal- en verwerkingsdiensten en gemeenten.”