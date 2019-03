‘Van Air France-KLM de beste maatschappij ter wereld maken is een gezamenlijk doel’

“Een beter presterend Air France-KLM is een belangrijk doel. Dat kan heel goed samengaan met de behartiging van de belangen van zowel de Nederlandse als de Franse staat.” Dat zei minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) vrijdag in Parijs. Hij was daar op bezoek bij de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire, om te spreken over de aankoop van belangen in Air France-KLM door de Nederlandse staat.

De Fransen waren eerder deze week verbolgen over de aankoop van aandelen van het luchtvaartbedrijf door de Nederlandse overheid. Sinds woensdag heeft de Nederlandse staat 14 procent van de onderneming in handen. De Franse regering - die zelf 14,3 procent van de aandelen bezit - werd kort van tevoren daarvan op de hoogte gesteld en vindt dat daarmee vertrouwen in geschaad. Le Maire eiste “opheldering”.

Vrijdagochtend kwam minister Hoekstra via de achterdeur binnen op het Parijse ministerie, rond een uur of acht. De ministers spraken elkaar zo’n anderhalf uur lang. “We wilden vooral naar de toekomst kijken in dit gesprek”, zei Le Maire in een gezamenlijke persconferentie na afloop. “We hebben namelijk een gedeeld doel: wij willen van Air France-KLM de best presterende luchtvaartmaatschappij maken ter wereld.”

De twee ministers kwamen in het gesprek tot de conclusie dat zij ‘hand in hand’ zullen blijven werken aan verbeteringen van het bedrijf. Eind juni moet er een nieuw “werkplan” liggen. Daarbij krijgt de onlangs aangestelde topman van de maatschappij, Ben Smith, volgens Le Maire de volledige steun.

Hoekstra voegde - in het Frans - daaraan toe dat het de missie is “om samen Air France-KLM te verbeteren”. Over de aankoop van de aandelen zei hij dat die weliswaar “onorthodox was, maar met goede bedoelingen.” “KLM heeft geen andere plek dan die ín de coalitie Air France-KLM.”