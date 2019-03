Tienduizenden Algerijnen de straat op tegen president Bouteflika

Tienduizenden Algerijnen hebben vrijdag in Algiers gedemonstreerd tegen het besluit van de 81-jarige president Abdelaziz Bouteflika zich verkiesbaar te stellen voor een vijfde termijn. Het was de grootste demonstratie in de Algerijnse hoofdstad sinds de Arabische Lente-protesten in 2011. Dat meldt persbureau Reuters.

Tegen het eind van de betoging ontstond er bij het paleis van de president een confrontatie tussen demonstranten en de politie, waarbij volgens getuigen enkele gewonden vielen. Demonstranten gooiden met stenen en de politie zette traangas in.

Het protest, dat aanving na het vrijdaggebed, verliep tot op dat moment grotendeels vreedzaam en kende een gemengde groep deelnemers: jongeren, families, en zelfs wat ouderen. Ze riepen leuzen als “vreedzaam, vreedzaam” en “doei, doei, Bouteflika”. Sommige betogers droegen rozen.

Ook in andere grote steden zoals Oran, Constantine en Setif werd gedemonstreerd. Bouteflika heeft vooralsnog niet gereageerd op de protesten.

Lees ook: Vijfde termijn voor de bejaarde Bouteflika gaat de Algerijnen te ver

Al twintig jaar president

Bouteflika, die in 1999 aan de macht kwam, maakte vorige maand bekend mee te doen aan de presidentsverkiezingen in april. Daarop gingen vorige week vrijdag zo’n twintigduizend Algerijnen de straat op. Ruim veertig van hen werden opgepakt voor het verstoren van de openbare orde en vandalisme.

Veel Algerijnen zijn ontevreden met de economische situatie in het Noord-Afrikaanse land. Eén op de vier Algerijnen onder de dertig is volgens persbureau Reuters werkloos. Toch kan Bouteflika nog op aardig wat steun rekenen. Een machtswisseling zou het land - dat in de jaren negentig met een burgeroorlog kampte - kunnen destabiliseren.