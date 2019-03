Bieten met karwijzaad

Als er dan toch één smaak is die de Duitse keuken typeert, dan is dat volgens auteur Anja Dunk karwijzaad. Grappig, vond ik, want ik kende het dan weer vooral als de smaakmaker van Hongaarse goulashsoep. Hier wordt het gecombineerd met rode bieten, een ingrediënt waarbij ik nou direct aan Duitsland moet denken. Een mooie combinatie voor een lichte lunch om de week mee af te sluiten.

Verhit de oven tot 190 graden. Doe de bieten, knoflook en uien in een braadslee, strooi het zout en karwijzaad erover, sprenkel de olie erover en zet de groenten 35 tot 40 minuten in de oven tot de groenten rondom mooi goudbruin beginnen te kleuren. Meng intussen de karnemelk met de mosterd, breng de dressing op smaak met zout en zet hem apart. Verdeel de peterselie over een bord en schep de hete groenten en de smakelijke olijfolie erover. Besprenkel de groenten met de karnemelkdressing en serveer ze direct.